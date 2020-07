Designer starter tøjbutik - Cat&Co åbner i Skomagergade

Hidtil har hun drevet sin grossist og designvirksomhed fra lokale i den lille by Kirkerup, nordøst for Roskilde, hvor hun også bor privat.

Den nye butik får navnet 'Cat&Co' og åbner lørdag den 1. august. Den er opkaldt efter hendes fornavn og Co. står for både søster og niece, der også arbejder med i virksomheden.

Catharina fik ideen til at åbne den nye forretning, fordi hun under corona-krisen har haft svært ved at sælge sin sommer-kollektion, imens butikkerne har været lukkede i en længere periode.

- Så nu springer jeg ud i det og prøver også at sælge mine varer her i gågaden. I forvejen kender jeg jo Roskilde som en dejlig handelsby, fordi jeg selv plejer at foretage mine indkøb her.