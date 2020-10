Send til din ven. X Artiklen: Derfor stinker Solum: Brandvæsenet er bange for at ødelægge drikkevandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor stinker Solum: Brandvæsenet er bange for at ødelægge drikkevandet

Roskilde Avis - 10. oktober 2020 kl. 04:02 Af Foto: Ib Halling Kontakt redaktionen

Gennem efterhånden mange dage, mens vinden har været i øst, har indbyggerne i Roskilde kunnet mærke en stank og se soden fra den enorme affaldsbrand hos genbrugsfirmaet Solum.

Lugten trænger helt ind i boligerne, og ingen tør hænge vasketøj udenfor, imens bilisterne foreløbig godt kan opgive at få bilen vasket.

Ilden opstod for flere uger siden i den kæmpemæssige bunke med haveaffald, der skulle omdannes til biomasse.

Både Solums ledelse og Roskilde Brandvæsen mener, at ilden er selvantændt.

Indenfor landbruget kender man udmærket den samme fare ved dynger af vådt korn, og derfor er der udviklet tørre-systemer og andre metoder for at undgå det.

Direktør Morten Gyllenborg fra Solum understreger, at at selv om branden generer, er hverken røgen eller asken fra branden farlig.

Bange for grundvandet

Chefen for Roskilde Brandvæsen Lars Robétjé forklarer, at man ikke bare kan pøse vand på det store bål for at få det slukket i en fart.

- Vi skulle bruge helt uoverskueligt meget vand for at slukke det hurtigere. Det ville skylle store mængder af næringsstoffer ned i undergrunden, så vi risikerer at foruene både grundvandet og boringerne til drikkevand.

- Den samme risiko eksisterer, hvis vi bruger skum, der også indeholder kemikalier, som ikke må komme i drikkevandet.

Lars Robétjé og brandmyndighederne vurderer hele tiden situationen omkring branden for at lægge den bedste sluknings-plan.

Smelter brandbiler

Det kæmpemæssige bål er så varmt, at slukningskøretøjer og andet udstyr risikerer at smelte, hvis man kommer for tæt på.

Planen går i øjeblikket ud på at få indkapslet ilden, så den ikke længere kan generere Roskildes befolkning og får lov til at brænde ud. Lars Robétjé tør ikke gætte på, hvor lang tid det kommer til at tage.