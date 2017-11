Vinderne af Årets Dyreven 2017, Kamilla Blume Jørgensen og Per Jacobsen fra Midt- og Vestsjællands Politi. (Foto: Dyrenes Beskyttelse)

Deres job er at redde dyr: Nu er de kåret som årets dyrehelte

Roskilde Avis - 21. november 2017

Årets helte og dyrevenner blev kåret af Dyrenes Beskyttelser fredag eftermiddag. I år modtog Kamilla Blume Jørgensen og Per Jacobsen fra Midt- og Vestsjællands Politis dyreværnsenhed begge de ærefulde priser, fordi de kæmper for at dyrene skal have det godt.

Argumentet var, at Dyrenes Beskyttelse i mange år har oplevet et velfungerende samarbejde med makkerparret.

Kamilla Blume og Per Jørgensen er en forbilledlige samarbejdspartnere dedikeret til de sager, de er sat til at løse.

De er altid behjælpelige i dyreværnssager, hvad enten det drejer sig om katte, hunde eller heste. De tager altid Dyrenes Beskyttelses henvendelser alvorligt.

Senest ydede de en stor indsats i maj måned for de 17 vanrøgtede hunde fra terpentinsagen. I dyreværnssager, hvor de involverede parter ikke ønsker at tale med Dyrenes Beskyttelse, kan vi ikke tvinge os adgang til ejendomme, hvor der er mistanke om vanrøgtede dyr.

Derfor er politiets indsats i forhold til dyreværnssager så utrolig vigtig. I den sammenhæng er Per og Kamilla et rigtig godt forbillede for mange af de danske politikredse, hvor man stadigvæk har til gode at finde en måde at håndtere dyreværnssager på.

Stolte over dyrevenner

Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi Arne Gram var stolt af sine medarbejdere, han gjorde det klart, at parret gør en forskel i deres daglige arbejde.

- Vi er som politi og myndighed afhængige af et godt samarbejde med både private og offentlige organisationer herunder vores samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Og at det samarbejde fungerer så godt i vores politikreds, er jeg rigtig glad for, sagde Arne Gram.