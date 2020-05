Se billedserie Med 449 kilometer på en opladning (WLTP-norm) kan man komme vidt omkring i en Hyundai Kona electric.

Denne testkører kom både ud at flyve og ned på jorden med Hyundai Kona electric

Roskilde Avis - 28. maj 2020 kl. 05:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud at flyve

På motorvejen opdager jeg snart, at elbilen kan indstilles til forskellige køretilstande. Ved et tryk på en knap skifter jeg mellem 'economic', 'comfort' og 'sporty', og hvis jeg synes, at der var trækkraft i elmotoren i standardindstillingen på 'economic', ja, så får den lige et ekstra pulver i 'sporty', hvor jeg nærmest svæver henover vejbelægningen.

Jeg må konstant skæve til speedometeret og lette foden fra speederen, for rystelser og kabinestøj er fuldstændigt fraværende selv ved min, indrømmet, lidt for høje fart i overhalingsbanen.

Kamp om pladsen

Hyundai Kona electric har udmærket plads til fem passagerer, og så er der blevet plads til et bagagerum på 332 liter, hvilket er noget mindre end, hvad jeg er vant til i min gamle stationcar.

Jeg har flyttet en del af mit grej med over i elbilen, og jeg må sande, at bagagerummet hurtigt bliver fyldt op.

Én af mine venner har for nylig købt en Tesla Model 3, og her er der, udover bagagerummet i bagenden af bilen, plads til et par tasker i et rum under kølerhjelmen.

Det var således med en vis ærgrelse, at jeg hævede kølerhjelmen på Hyundai Kona electric, blot for at konstatere, at motoren her har fået al pladsen.

Så den familie, der finder plads i elbilen, bliver altså nødt til at rejse let. Dog skal det siges, at bagsæderne kan lægges helt eller delvist ned, og således kan man nå op på en samlet bagageplads på 1.114 liter.

Opladning blev en fuser

Jeg kan fylde benzin på min Volvo i søvne, men da jeg ikke er det store tekniske geni, så jeg så frem til min første opladning med en vis spænding.

Ladestanderne står på stribe på Schmeltz Plads, og de ligger i bekvem afstand fra min arbejdsplads, så det var et oplagt sted at gøre den første erfaring en tidlig morgen.

Til min store overraskelse var det aldeles uproblematisk at bippe ladestanderen med min udleverede chip, hvorefter jeg kunne tilslutte ladekablet til stander og bil.

På displayet på instrumentbrættet lyste nu en rød ledning, hvilket betryggede mig i, at Hyundai'en nu sugede strøm i sig. Jeg savnede lidt et lyn henover det viste batteri som en endelig bekræftelse på, at optankningen var i gang, men jeg gik ikke desto mindre på arbejde i forvisning om, at bilen ville være mere end køreklar ved frokosttid.

Min forundring var derfor stor, da jeg fire timer senere må konstatere, at der fortsat står '6 procent' på touchskærmen.

Min køreoplevelse i Hyundai Kona electric havde været ren magi - men trods mange forvisninger fra teknikken om det modsatte var min første opladning altså en fiasko.- - Der er jo forskellige eludbydere, og du skal bruge Clever og ikke E.On, fortæller bilforhandler Preben Mortensen efterfølgende.

Aha. Jeg ser frem til et nyt forsøg.