Se billedserie Skarpretterøksen fra Horsens Fængselsmuseum. Denne økse er ikke den, der blev brugt på Galgebakken i 1843, men den er magen til. (Foto: Horsens Fængselsmuseum)

Den sidste halshugning

Roskilde Avis - 16. maj 2020 kl. 05:41 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en ny selvudgivelse fortæller journalisten og forfatter-debutanten Søren Møgelvang Nielsen historien om, hvordan en bakketop i Himmelev 22. marts 1843 blev stedet, hvor det makabre henrettelsesritual, hjul og stejle, for sidste gang blev brugt i Danmarkshistorien. Forinden var de to rovmordere fra Venslev, Carl Larsen og Christian Jensen, blevet et hoved kortere ved skarpretterens mellemkomst.

Den uskarpe bøddel Den aldrende bøddel var dog ikke længere helt så skarp til sit fag som i sine yngre dage, og henrettelsen vakte derfor nogen forargelse som beskrevet i én af de mange samtidige kilder, forfatteren har nærstuderet.

'Christian Jensen, som havde en noget svær Hals, mistede ikke Hovedet ved første Hug, der kun trængte igennem noget over Halvdelen af Halsens Tykkelse, hvorfor et Efterhug og nogen filen med Øksen maatte anvendes for at fuldføre Hovedets Adskillelse fra Kroppen, lyder det i et øjenvidnes indlæg i Berlingske Tidende to dage efter det blodige optrin.

De to ulyksaglige var blevet dømt for rovmord på en hel familie i Ejby i Hornsherred i januar 1842, og Carl Larsen fik tilkendt den skærpede straf at få sine adskilte kropsdele udstillet på hjul og stejle, primært fordi han ikke angrede sin forbrydelse.

15 år undervejs Roskildenseren Søren Mø­gelvang Nielsen, der selv har rødder i Venslev, begyndte at interessere sig for historien for 15 år siden.

Siden gik der kone og børn i den, men særligt det sidste halve år har forfatteren dedikeret sig til at dykke ned i Rigsarkivets retsprotokoller fra 1842 og fortælle den fulde historie om de makabre rovmord og deres retslige efterspil.

Udover de to mordere bliver i alt 43 mennesker fra mordernes hjemby dømt for i alt 180 forbrydelser. Venslev havde igennem første halvdel af 1800tallet tilsyneladende udviklet en kultur, hvor vold og forbrydelser var en del af hverdagen.

Det kulminerede med mordene i Ejby og med et retsligt efterspil, hvor omkring en tredjedel af byens indbyggere endte bag lås og slå.

Bogen kan fra 16. maj købes på www.venslevrøver.dk ’Venslevrøverne’ er på 160 sider og er en selvudgivelse af Søren Møgelvang Nielsen. Bogen kommer omkring 180 forbrydelser, 43 dømte, tre mord og to henrettelser. Alt sammen med udgangspunkt i landsbyen Venslev.Bogen kan fra 16. maj købes på www.venslevrøver.dk - Historien fortjener at komme ud at leve, så nu skulle det være. Det er et tabubelagt emne i lokalområdet, og mange har jo relationer tilbage til de banditter, fortæller Søren Møgelvang Nielsen, der til sidst valgte at udgive bogen selv for at fremskynde processen.