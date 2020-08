Den nye ejer Christian Andersen garanterer, at den næsten 300 år gamle Svogerslev Kro skal fortsætte i en mindre udgave.

Den nye ejer i Svogerslev: Ombygget kro skal fortsætte

Den nye ejer Chrstian Andersen garanterer, at en mindre og ombygget kro skal fortsætte i Svogerslev.

Folk i Svogerslev har i Roskilde Avis fortalt om, hvordan de frygter for en total lukning af kroen. Men det afviser Christian Andersen.

- Meningen er, at de gamle krostuer ud til hovedgaden skal fortsætte som restauration. Der skal også være plads til, at man kan komme og holde fester på stedet.

Christian Andersen vil lave lejligheder i en værelsesfløj lige vest for kroen og i nogle af festlokalerne bag den oprindelige kro.

- De er alt for store til, at det nogensinde kan blive rentabelt som restauration, forklarer han.

Dyr ombygning - I første omgang søger vi nu en restauratør, der kan drive krone frem til udgangen af 2021. Så bliver vi nødt til at lukke, mens der bygges nyt køkken og den oprindelige kro sættes i stand. Bl.a. skal vi se på, om det gamle stråtag skal udskiftes helt.

- Så jeg er klar til at investere rigtigt mange penge for at kunne fortsætte med Svogerslev Kro, lover Christian Andersen.