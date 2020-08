Den hvide brud bag sløret

I øjeblikket går Merete Dea Larsen rundt og glæder sig helt enormt, fordi hun den 12. september skal stå hvid brud foran højalteret i Domkirken og sige Ja til sin elskede Kasper, der også er far til det yngste af hendes børn.

- Nu er det jo første gang, at jeg skal giftes, og så kan man godt være hvid brud, selv om jeg nu er blevet 42 år.

For kort tid siden var hun i byen til 'polterabend' med nogle af sine bedste veninder, der havde klædt hende ud med en lyserød træningsdragt, slør og blomster i håret.

Hun slap dog for at blive klædt ud i en burka eller lignende, og under alle omstændigheder må hovedpersonen i sådan en situation stå model til lidt af hvert - når lykken lokker forude.