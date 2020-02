Dement på herrens mark

Torsdag aften fik politiet en melding om, at en bilist var kørt ud og fast på en mark i Viby-området. Nogenlunde samtid fik politiet en melding fra kollegaerne i Nordsjællands Politi om, at pårørende til en 46-årig dement mand fra Kgs. Lyngby var bekymret for ham. Han var kørt hjemmefra.

De to meldinger viste sig at hænge sammen, da det lykkedes for politiet at finde bilen. Den stod på en mark på Lindegårdsvej tæt på Kirke Syv. Bilen var forladt.