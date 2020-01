Roskilde Kommune, it-virksomheden BEC og en række beboere i og omkring Musicon-bydelen går sammen om ny delebilsordning.

Delebiler i Rabalderstræde

Beboere og BEC indvier grøn ordning på Musicon lørdag 25. januar

Klimaet har brug for en grønnere adfærd hos os alle, og samtidig bliver der brug for at deles om parkeringspladserne på Musicon i takt med, at bydelen udbygges.

Derfor er tiden moden til at udvikle en ordning med delebiler, mener både Roskilde Kommune, it-virksomheden BEC og en række beboere i og omkring Musicon-bydelen.

I første omgang har BEC sørget for to biler og ladestandere til delebilsordningen. De to hybridbiler står til rådighed for de mange medarbejdere i BEC mellem kl. 8 og 16 på hverdage.

Resten af tiden kan de benyttes af alle beboerne i området, som tilmelder sig via LetsGo.

Derudover er der en hybridbil placeret ved rådhuset og en benzinbil med anhængertræk på Sortebrødre Plads. Begge kan bookes hele døgnet.

Sparer tid og penge - Vi har ansat mange nye kolleger i BEC. Så nu har vi to beliggenheder i Roskilde - på Havsteensvej og på Langebjerg - og vil gerne gøre det nemt at køre mellem adresserne. Samtidig har vi et rigtig godt samarbejde med vores naboer i Musicon-bydelen, og vi vil gerne bidrage til at løse den fælles udfordring om mangel på parkeringspladser. Med hybridbiler og ladestandere lige ved døren kan vi spare tid og samtidig give vores naboer mulighed for at bruge bilerne, når vi ikke er på arbejde, siger administrerende direktør i BEC, Kurt Nørrisgaard.

At lige præcis Musicon bliver omdrejningspunkt for den nye ordning, er ikke tilfældigt. I handleplanen for bydelen i årene 2020-23 står der blandt andet, at 'udformningen af Musicon skal være bæredygtig og fremtidssikret'.

Ud over fokus på grønnere transport kan brugerne af bydelen se det bæredygtige ved, at regnvand afledes i åbne render, cykling, gang og kollektiv transport sikres optimale vilkår, fælles affaldspladser gør det let at sortere og genbruge, og bygningsmaterialer genanvendes.

Desuden huser bydelen mange virksomheder, som har fokus på FN's verdensmål.

Borgmesteren indvier - Musicon er et testlaboratorium for mange ting i Roskilde. De ting, vi afprøver her, kan forhåbentlig bane vejen for bæredygtige initiativer i hele kommunen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at beboerne i området er gået sammen med BEC om en ordning, som forhåbentlig kan medvirke til grønnere transportvaner til fordel for klimaet og trængslen på vejene, siger borgmester Tomas Breddam.

Borgmesteren er selv med til at indvie ordningen sammen med Kurt Nørrisgaard fra BEC og en række aktører fra bydelen ved et arrangement på Musicon og BEC's parkeringsplads lørdag 25. januar kl. 10.00 til 12.00. Alle interesserede er velkomne til at kigge forbi for at høre mere.