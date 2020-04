Jeppe Sundberg og Pia Marcussen fra Klub Roskilde Vest på Kildegården er med til at passe på byens unge under corona-epidemien.

De unge passer på: Færre end 10 kan også blive smittet

Roskilde Avis - 04. april 2020

Sammen med politiet holder også SSP- og klubmedarbejdere fra Roskilde Kommune et vågent øje med unge, der er sammen under corona-krisen.

Generelt viser de unge stor ansvarlighed ved både at holde sig hjemme og på afstand af hinanden, når de er ude. Men det kan være svært for nogle at modstå trangen til at samles med vennerne. Dem møder de opsøgende medarbejdere ofte på deres vej.

- De mest alvorlige samtaler har vi med unge, når de er samlet mere end 10. Hvis de kun er syv eller ni, så bliver vi af og til mødt med, at de altså ikke er 10.

- Vi forklarer dem så, at corona-virus ikke behøver 10 for at smitte, forklarer Jeppe Sundberg, der sammen med sin kollega Pia Marcussen fra Klub Roskilde Vest laver opsøgende arbejde i midt- og vestbyen.

Hotspots hvor unge mødes

SSP- og klubmedarbejdere opsøger især såkaldte 'hotspots', hvor de ved, at de unge mødes. På Musicon vil mange f.eks. skate, og så bliver de hurtigt mere end ti og kommer for tæt på hinanden.

Langt de fleste tager sundhedsmyndighedernes anbefalinger alvorligt. Eksempelvis ved at dele sig i flere hold, når en gruppe er ved at blive for stor.

Et opsøgende team har bl.a. oplevet, at der til en gruppe på otte unge kom fire andre til, mens de stod og snakkede. Herefter opstod et mindre skænderi om, hvem der skulle trække sig, eller hvordan gruppen skulle dele sig.

Keder sig

Lotte Birkedal fra SSP beretter om unge, der keder sig og ikke ved, hvad de skal lave. Derfor går de rundt i byen.

- Vi råder dem til at være færre sammen, mødes digitalt og være sammen med de samme personer. De bliver også vejledt i, hvordan smitten kan brede sig mellem dem og til deres familier og ældre, siger hun.

Selvom de keder sig, ved de godt, at de skal passe på sig selv og familien. Men det kan jo nogle gange godt være svært ikke at være tæt på hinanden.

En fredag aften mødte et team i et center en pige og en dreng, som sad meget tæt, spiste pizza og drak energidrik. Vi spurgte, hvem de var, og vi blev ved med at spørge om, hvad deres planer var i centeret.

Det var de ikke meget for at dele med os. Men så fortalte drengen, at årsagen til at de var taget til centeret, var for at fejre deres månedsdag, fortæller Lotte.

Både kommunens klubber, det socialt opsøgende team, SSP-konsulenterne og politiet har en kontinuerlig kontakt med hinanden for at følge de unge. De følger med i, hvad de laver, og hvor de er.

Passer på udsatte

Målet er at se, hvor de kan gøre mest nytte for at støtte de unge. Især gruppen af socialt udsatte børn og unge bliver særligt udsatte, når skoler og uddannelser lukker.

Nogle får vanskeligheder med at styre deres forbrug af alkohol og hash. SSP-beredskabet har et helt særligt fokus på at opspore og opsøge disse unge i det offentlige rum og brobygge til skoler, misbrugsbehandling og sociale indsatser.