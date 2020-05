De store klasser starter i det små

De enkelte skoler er nu i gang med planlægningen, og forvaltningen præsenterer en overordnet plan på et møde for Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget 13. maj. Herefter vil eleverne og deres forældre få besked om, hvordan opstarten konkret vil foregå direkte fra deres skole gennem informations-systemet AULA.

- Ledere og medarbejdere på skolerne har henover bededagsferien målt op og regnet på kvadratmeter og lærerressourcer, så vi kan få kabalen til at gå op. Vi skal jo stadig holde afstand og have en høj hygiejnestandard.

- Men jeg er overbevist om, at man finder gode løsninger på alle skoler - og at eleverne også vil bidrage til, at det bliver godt og trygt for alle at komme tilbage i skole, siger formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Henning (S).