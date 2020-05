De små skal i SFO fra 1. juni

Børnene, der skal starte i 0. klasse på skolerne efter sommerferien, skal nu begynde i SFO fra 1. juni, så der samtidig bliver bedre plads i vuggestuer og børnehaver til de mindre.

Roskilde Avis - 14. maj 2020 kl. 11:51

Roskilde Byråd har på et ekstraordinært møde onsdag aften besluttet, at både overgangen fra børnehave til SFO og fra SFO til klub skal foregå 1 juni i år.

Normalt er skiftedagen 1. maj, men det er også ændret pga. corona-krisen. Det gælder også skiftet, der nu kommer til at ske til 1. juni. Det har byrådet netop besluttet.

- Med overgangen til SFO den 1. juni, forlader omkring 780 børn deres børnehaver og giver plads til nye børn, der venter på at begynde i dagtilbud. Men når det er sagt, så skal overgangene selvfølgelig foregå på en måde, så børn og forældre oplever, at de bliver taget godt imod, ligesom vi stadig skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Byrådsmødet foregik via Skype og kan ses på kommunens hjemmeside roskilde.dk. Under debatten blev der fremsat flere forslag til protokolbemærkninger. Beslutningen om, at børnene skifter fra børnehave til SFO 1. juni blev suppleret af en protokolbemærkning fremsat af Jette Henning, som der var flertal for. Den siger:

'Byrådet bemærker, at der i forbindelse med opstart for de nye SFO-børn lokalt skal findes løsninger, der sikrer trygge pædagogiske rammer for de nye børn, som gør det muligt for forældrene i fornøden omfang at deltage i indkøringen af børnene. Ud over de allerede gennemførte overgangsforløb mellem dagtilbud og SFO gives der mulighed for besøgsdage for børn og forældre uden for skolens normale åbningstid inden 1. Juni. Ovenstående gennemføres inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.'

Kan starte før

For tilflyttere med børn, der skulle være begyndt i SFO den 1. maj, har Skole- og Børneudvalget allerede besluttet, at de efter lokal aftale kan begynde indkøring i SFO tidligere end 1. juni.

Desuden er det besluttet, at forældre med børn, der venter på at begynde i dagtilbud, har en mulighed for gradvist at begynde i dagtilbuddet i løbet maj og frem til 1. juni, i takt med at der er kapacitet til det.

Dog vil der være lokale variationer i modtagelsen af børnene, da Sundhedsstyrelsens retningslinjer fortsat skal kunne overholdes i alle dagtilbud.