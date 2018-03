Send til din ven. X Artiklen: De nye elbusser er som sendt fra himlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De nye elbusser er som sendt fra himlen

Roskilde Avis - 20. marts 2018 kl. 16:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskilde Kommune som den første kommune i Danmark i sidste uge annoncerede, at man lader alle ni kommunale buslinjer blive betjent af elbusser fra april 2019, bragte det Roskilde op i en liga med byer som London og kinesiske Shenzhen.

Med udviklingsbrillerne på er det godt at se, at Roskilde på den måde er first-mover - med Movia. Det styrker vores brand, og har allerede skabt både national og international genklang. Så lad os bare give den lidt ekstra lokal opmærksomhed i denne klumme.

Elbusser??

Elbusser!?! Hvad betyder det egentlig? De udleder ingen CO2, så alene dér ryger der 1.400 tons på udledningskontoen.

Det er bestemt værd at tage med. De støjer mindre. Faktisk halvt så meget som en dieselbus. Det er fantastisk for oplevelsen af bymiljøet, hvor der bliver mindre larm.

Jeg har selv kørt en mindre elbil i nogle år og ved, at både cyklister og gående kan have svært ved at høre, når man nærmer sig.

Så oplevelsen af, at "nu kommer bussen buldrende" bliver markant anderledes.

Jeg er gammel nok til at huske larmen fra Frodes Bus i Hanne Willumsen og Finn Bentzens fantastiske univers med Frede, Fillimus, Sørøver Sally og Moster Molly. Den slags er virkelig fortid. På alle måder.

Movia får lov at rulle elbusser ud i Roskilde som det første sted og håber, at det vil være startskud til en udvikling i andre kommuner og regioner. Fossilfri busdrift i 2030 lyder som et opnåeligt mål, især når økonomien viser, at det ikke er dyrere at skifte.

Den gode klimavej

I Kina spiser de ikke bare hunde, men går i den grad også klimavejen, når det gælder elbusser. Tag fx byen Shenzhen lige nord for Hong Kong, der med 4 mio. indbyggere skifter samtlige 16.359 busser til elektriske versioner.

Det samme sker i øvrigt med byens taxadrift, hvor 69 procent allerede er elbiler*. Så selv om vi starter småt i Roskilde, med ni ruter der betjenes af netop kinesiske elbusser fra verdens største producent Yutong (producerer intet mindre end 300 busser i døgnet), er det alligevel 1,3 millioner kørte kilometer pr. år, der overgår fra diesel til el. Det tæller i den grad også i det samlede klimaregnskab.

Bæredygtig transport er vejen frem, hvis vi skal yde et bidrag til at bremse klimaforandringerne. Både for almindelige borgere og turister. Så i VisitRoskilde-organisationen, der markedsfører Roskilde over for både danske og internationale turister, er de nye elbusser som sendt fra himlen, når de rammer gader og veje.

Derfor skal der herfra lyde et stort tillykke til os alle og tak til byrådet for at være modige og gå forrest med en beslutning, der ikke engang koster os borgere penge. Flere af den slags beslutninger, tak.

*) kilde: qz.com