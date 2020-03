Se billedserie Tina Holmbom fra butikken Cream stiller som altid varer ud. Hun vil være med til at holde byen i gang. Foto: Anette Gundlach

De holder hjulene i gang: Mange butikker holder stadig åbent

Roskilde Avis - 20. marts 2020 kl. 12:44 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af Roskildes butikker holder stadig åbent, og flere af dem melder om mere salg af bestemte varer i disse tider.

Fredag formiddag var der begyndt at komme lidt flere i byen end i de forgangne dage

Ejer af butikken Cream, Tina Holmbom, fortæller, at hun i øjeblikket står alene i butikken for at klare de udfordrende tider.

- Det er med lidt penge end ingen penge i kassen, forklarer Holmbomhun.

Hun opfordrer folk til stadig at bruge byen, så den bliver holdt i gang. Hun forklarer, at man jo også kan ringe til butikkerne og høre, om de kan hjælpe med noget i disse tider.

I butikken Miss Match står Louise og Maria, der i dag har taget datteren Viola med.

De sørger for, at kunderne i butikken holder afstand, og at der kun er tre inde ad gangen.

- Indtil videre er vi kommet på arbejde hver dag, lidt penge er jo bedre end ingen, siger hun og erkender, at hun hver dag overvejer, om hun skal holde åbent eller ej.

Usikkerhed i butikker Jesper Skjerbek Lakjer valgte fredag at åbne sin butik Råh, som han holdt lukket torsdag.

- Nogle af butikkerne er i en gråzone lige nu.

- Og det er på grund af usikkerheden, at jeg har valgt at åbne igen.

- Men af sundhedsmæssige årsager ville jeg egentlig hellere holde lukket, forklarer butiksejeren.

Hjemlige sysler I Flensborg Bog og Ide fortæller de, at butikken mærker et øget salg af puslespil og bøger.

Nok fordi, at familierne skal have noget sjovt at foretage sig inddørs, når de nu er tvunget til at være mere hjemme.

I garnbutikken Hobbii fortæller Charlotte Dolleris, at hun har fået flere nybegyndere i strik og hækling ind i butikken.

Hun har fået at vide, at mange af skoleeleverne starter med håndarbejde fordi, de skal have noget at stresse af med.

De nørklevandte kommer til gengæld ind og fylder tasken op, så de har noget at lave i de lange dage og aftener.

Torsdag havde hun besøg af en lille purk på ni år. Han havde fået til opgave af sin lære, strikke en pulsvarmer, smiler Charlotte Dolleris.

Han lærte en masse af, at se et garnnøgle blive forvandlet til et stykke tøj, fortalte hans mor.

Er din butik åben Hvis du er i tvivl, om din butik er åben, kan du enten gå en tur i byen eller tjekke deres Facebookside eller hjemmeside.

Generelt kan man regne med, at fødevarebutikker som supermarkeder, slagtere, fiskehandlere, ostehandlere og bagere har åbent. Det samme har apoteker, Matas og Normal.

