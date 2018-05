De gamle tog tetenTidligere topryttere i spidsen fra mindeløbets start

Et utal af DM-titler, VM-titler, mange gennemmkørte Tour de France og i de to andre store etapeløb i Spanien og Italien samt andre store resultater.

Tilskuerne var glade for igen at se de gamle kanoner fra 'guldalderen' i dansk cykling tilbage i 1980'erne og 90'erne, hvoraf nogle endda selv havde nået at køre sammen med Erling.

De var alle kommet for at vise den store - nu afdøde - cykelfotograf en ekstra ære, efter alt det han har betydet gennem cykelsporten i Danmark gennem flere årtier.

Med sine 77 år var han feltets ældste og gennemførte de to omgange i spidsen for feltet på imponerende vis.

- Men under alle omstændigheder var det en stor oplevelse at være med her denne fantastiske aften. Roskilde er god til at arrangere denne slags store begivenheder, og jeg har været meget glad for at være med, forklarede Helge Ingemann.