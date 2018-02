Se billedserie Erling J's navn kører videre på ærmerne af cykelholdet 'Vinotto'.

De fik bundet Erling J på ærmet

Motionshold mindes stadig den store cykelfotograf

Roskilde Avis - 18. februar 2018 kl. 00:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 24 ældre herrer fylder deres tricot pænt ud, når de finder cyklerne frem for at tage en ordentlig motionstur. Samtidig har de fået bundet et bånd på ærmerene, hvor der står Erling J. til minde om den store cykelfotograf fra Roskilde Avis.

Med på holdet fra Vinotto er bl.a. Peter Thomas fra Bryggergården, John Brandmand og malermester Franz Goldbach.

Mange af dem kendte den nu afdøde fotograf, og op til hans mindeløb den 24. maj vil de også hjælpe til.

Hans Otto Vanting, der ejer firmaet Vinotto, fortæller her om, hvordan det egentlig er gået til.

Vin fra Moser Han er nu 68 år og var i mange år lærer på Tjørnegårdsskolen i Roskilde.

I 1990 begyndte han at importere vin for at tappe den på flaske med egne etiketter, og i 2004 blev det til en fuldtidsbeskæftigelse.

Vinene kommer fra både Frankrig, Italien og Australien. Hans eget yndlingsdistrikt er Bordeaux, men de gode herfra er så dyre, at det kan man ikke drikke hver dag. Derfor skal der også være nogle til en mere overkommelig pris.

En af Hans Ottos vine kommer fra den store gamle italienske cykelstjerne Francesco Moser, som cykelholdet også har besøgt flere gange på træningsture til området øst for Gardasøen.

Ved genstarten på Stjerneløbet i 2014 havde Vinotto en stand med Moser-vin, og her mødte han Erling, så de to fik talt sammen for alvor.

Erlings etikette Sådan startede deres samarbejde og venskab.

Erling kom ofte i vinfirmaet, hvor hans foretrukne vin blev en helt almindelig Primotivo fra Italiens hæl, Apulien. Han fik ligefrem lavet sin egen etikette på disse flasker.

Samtidig blev han cykelholdets fotograf og tog mange billeder af dem. Han var også med til deres sammenkomster, f.eks. julefrokosten.

- Vi var meget glade for ham, så derfor hædrer vi ham nu ved stadig at køre rundt med hans navn på trøjerne, fortæller Hans 'Vinotto' Vanting.

Erlings mindeløb Til minde om Roskildes store pressefotograf, Erling J. Pedersen, der i sine unge dage var blandt landets bedste cykelryttere, afvikles torsdag den 24. maj et stort gadeløb.

Arrangør er Roskilde Cykle Ring og Roskilde Avisog hans gamle kammerat Dan Hacke i samarbejde med en række andre.

Løbet har start og mål ved Stændertorvet.

Ruten på 2,6 kilometer går gennem Skomagergade, Støden, Byvolden, Maglekildevej, Bondetinget, Fondens Bro, Palæstræde, Sankt Ols Gade, Sankt Ols Stræde, Sankt Peders Stræde og Algade.

Først køres en afdeling med deltagelse af gamle storryttere, der tager nogle få omgange.

Derefter stiller nogle af landets bedste ryttere op i feltet, som skal gennem ruten 25 gange.

Roskilde Garden stiller op på Stændertorvet og underholder publikum.