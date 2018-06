De farligste beboere bliver på Lindegården

Her har grundejeren anmodet om at sætte en lokalplan for området i gang. Denne er interesseret i at sælge til Københavns Kommune.

Byggeriet skal ligge på et to hektar stort areal. Byggeriet bliver på 4600-5400 etagemeter i et til to plan. Grundejeren er indstillet på, at institutionen placeres i tilknytning til boligprojektet, og er i dialog med Københavns Kommune om et muligt salg af et areal på to ha til institutionen.