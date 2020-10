De er presset af store forventninger Mentor hjælper unge på Teknisk Skole

Claus Carlsen lærer de unge at få mere tro på sig selv og få et netværk med gode venner, der kan hjælpe, når man skal have klaret noget.

Roskilde Avis - 10. oktober 2020 kl. 05:39 Kontakt redaktionen

- De unge i dag har så meget, de gerne skal leve op til, og derfor føler de sig presset af alle de store forventninger.

Sådan fortæller den selvstændige mentor Claus Carlsen, der i en række år har arbejdet med at hjælpe lokale unge til at komme videre, først i Roskilde Kommune og senest på byens Tekniske Skole.

Han er oprindelig udlært bygningssnedker og læste derefter til socialpædagog. Dermed har han en vigtig faglig ballast på flere punkter - også når det gælder om at tale i den 'håndværker-jargon', der bruges på arbejdspladser og i skurvogne.

- Når jeg snakker med de unge mekaniker-lærlinge og andre, fortæller de om alle kravene og forventningerne, som de oplever det.

- Så har de brug for at høre, at man må gå stille og roligt frem. De skal også lære at tage et skridt af gangen og opleve at tingene lykkes, før de begynder at frygte alt muligt andet, fortæller Claus Carlsen.

Tro mod sig selv

En af hans vigtigste opfordringer til de ca. 100 unge, som han hvert år er i kontakt med på Teknisk Skole, går ud på, at de skal være tro mod sig selv.

- Vi opbygger jo alle i stort omfang vores identitet omkring vores fag og job. Derfor er det så vigtigt, at de unge lærer at begå sig på en arbejdsplads. For her hente vi ofte den selvtillid, som vi alle har brug for.

- Jeg fortæller dem, at at man ikke kan være helt perfekt til noget, før man har fået chancen for at prøve og lære det. Det er OK at lave fejl - hvis bare man gør sig umage - og på den måde lærer vi jo alle.

Claus Carlsen beretter om, hvordan det kommer bag på nogle af de unge, at der også på Teknisk Skole kommer skrappe krav om at kunne dansk, matematik, fysik eller engelsk.

- Nogle har tænkt, at det var ikke nødvendigt. Men heldigvis kan de fleste unge, deres forældre og arbejdsgiverne godt se, at det bliver man også nødt til at lære.

Bruger netværk

Eleverne, som han arbejder med på Teknisk Skole, er typisk mellem 16 og 25 år.

- I denne afgørende alder bliver ens personlighed jo formet. Så er det vigtigt, at de får gode råd om, hvad de selv kan gøre. Det skal foregå i en dialog, hvor man ikke taler ned til de unge. De skal selv forstå, at det også er til fordel for dem selv.

- Eksempelvis skal de vide, hvor vigtigt det er at have gode venner og netværk, når man skal prøve at komme videre.

- Jeg har selv en stor omgangskreds i mange af Roskildes foreninger og sportsklubber. Disse kontakter bruger jeg da også, når jeg skal finde praktik-pladser til de unge, fortæller Claus Carlsen.

