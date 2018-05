Bent Jørgensen foreslår, at lægehuset kommer til at ligge i dette hus, der står tomt, og som er tæt på centret i Svogerslev. Foto: Anette Gundlach

De er mange nok til to læger i Svogerslev: Alligevel får de nej til lokal læge

Roskilde Avis - 15. maj 2018

Svogerslev har efterhånden vokset sig så stor, at der er plads til hele to læger i den lille landsby på 4.300 beboere.

Indbyggerne har indtil nu skulle bevæge sig udenfor byskiltet for at komme i en lægekonsultation.

Men det skal være slut nu, mener Bent Jørgensen fra Venstre.

Han står parat med flere læger, der hellere end gerne vil åbne konsultation i byen.

- Indbyggertallet er på niveau med Viby, der har to læger.

- Det skal vi også have nu. Det er vigtigt at have læger lokalt, da flere opgaver skal løftes af det nære sundhedsvæsen.

- Dermed slipper ældre og børnefamilier for at være afhængige af busser eller bil, når de er syge, siger Bent Jørgensen.

Perfekt beliggenhed

Bent Jørgensen forklarer, at Svogerslev har en perfekt mulighed for at få en mindre lægeklinik placeret i den gamle Spar Nord bygning tæt på byens center.

- Der er gode parkeringsmuligheder og adgangsforhold for handicappede og ældre.

- Ikke som i midtbyen, hvor mange læger bor i etageejendomme med vanskelige adgangsforhold, siger Bent Jørgensen.

Han har allerede fået en række tilkendegivelser fra læger som er interesserede i at åbne praksis i Svogerslev, hvis de rette betingelser er til stedet.

Han forklarer, at der er brug for flere læger i Roskilde kommune, og de skal fordeles, så de fleste ikke er inde midt i Roskilde.

- Svogerslev er oplagt, da den er stor nok, flere læger vil gerne her til, og der er plads til et centralt lægehus.

- Det eneste vi mangler er, at regionen giver grønt lys og tildeler et såkaldt ydernummer. Så der kan etableres en lokal lægepraksis, og det kræver, at regionens politikere trykker på ja knappen for en læge til Svogerslev.