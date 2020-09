De døde musikeres klub

Klub 47 er klubben ingen vil være med i selv om medlemsskaren rummer en række prominente musikere. Navnet kommer af, at alle musikerne er døde i en alder af 27 år. Den rummer folk som Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimmi Hendrix, Amy Winehouse og Jim Morrison. Ragnarock kigger i nærmere på historien om medlemmerne i løbet af efteråret. Første gang er onsdag 16. september fra klokken 19 til 21. Her er det forfatter og journalist Klaus Lynggard, der tager udgangspunkt i Janis Joplin og Jimi Hendrix. Begge gik bort for 50 år siden i 2020. Billetter via billetto.dk eller i Ragnarocks butik på Rabalderstræde 16 på Musicon.