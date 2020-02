For første gang indgår der nu også masser af ild i den elevstyrede musical på Roskilde Katedralskole.

De Kattens unge overrumpler i et overflødighedshorn af en musical

- Hele holdet har samme ambition - nemlig at skabe den fedeste forestilling. Og at stå her i dag giver det vildeste adrenalinkick, siger den ene halvdel af instruktørparret, Johanne Kirstine Hansen.