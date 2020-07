Danske turister i Roskildes UNESCO-domkirke: De strømmer til

Danske turister strømmer i øjeblikket til Roskilde Domkirke for at se det enestående UNESCO-monument.

Corona-krisens afbrudte rejser til fjerne destinationer har i år fået mange til at holde ferie hjemme og besøge landets store seværdigheder, f.eks. domkirken i Roskilde.

David Høyer, som er ansvarlig for formidlingen omkring UNESCO-katedralen, er positivt overrasket over, at besøgstallet i øjeblikket ligger på 80 pct. i forhold til samme periode sidste år.