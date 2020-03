Dansefestival aflyses

SWOP, den internationale dansefestival for børn og unge, aflyses på grund af Corona-krisen. Det meddeler Aaben Dans, der ellers ville have fyldt Roskilde med dans fra 30. april til 5. maj.

- Det er med stor beklagelse og sørgmodighed, at vi er nødt til at aflyse vores skønne festival, der fejrer den professionelle dans og det fællesskab, som dansen skaber. Det ikke forsvarligt at gå videre med SWOP festivalen – sikkerheden for publikum, kunstnere, frivillige og personale vægter højst, siger direktør i Aaben Dans, Lisbeth Klixbüll.

Aaben Dans havde ellers planlagt nogensinde, hvor 11 forskellige produktioner skulle opføres 50 gange i alt. Derudover var der planlagt et festfyrværkeri af andre aktiviteter, som et Unge SWOP program, gratis workshops i SWOP, dans til skolerne, pop-ups og et stort fagligt seminar.