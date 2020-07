Se billedserie Efter fire dage i sadlen vendte Team Glade Børn retur til Roskilde, hvor Stændertorvet blev krydset inden endemålet på Roskilde Havn. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Danmark Rundt på fire dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmark Rundt på fire dage

Roskilde Avis - 15. juli 2020 kl. 10:56 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rytterne på Team Glade Børn skulle egentlig have været på en cykeltur til Paris, men det blev ødelagt af coronavirussens hærgen. I stedet for blev turen erstattet med en omgang Danmark rundt på fire dage, hvor der blev kørt 635 kilometer i alt.

Første etape var fra Roskilde til Sakskøbing på Lolland. Anden etape gik fra Sakskøbing via færgen Tårs-Spodsbjerg på Langeland og videre til Middelfart på Fyn. Tredje etape gik fra Middelfart over den gamle Lillebæltsbro og op gennem Jylland til Århus. Undervejs blev der prøvet kræfter med det bakkede terræn ved Vejle. Fjerde og sidste etape gik fra Århus til Roskilde via færgen til Odden.

Team Glad Børn kører for at støtte Glade Børn Fonden, der er et lokalt Roskilde-initiativ, som arbejder for at gøre verden lidt gladere.

Glade Børn Fonden har til formål at genskabe glæden hos børn og unge, der har været udsat for modgang i livet eller på en eller anden måde er kommet på et skævt spor i tilværelsen.