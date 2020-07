Se billedserie Tommy Behrendt Sørensen, medejer af det nye danbolig i Roskilde.

Danbolig får én adresse: Ejendomsmæglere samles i Hersegade

Roskilde Avis - 17. juli 2020

Indehaverne af danbolig Roskilde, Nicolai Elkjær Karhof og Tommy Behrendt Sørensen, samler nu afdelingerne for erhverv og private boliger i Hersegade. Her bliver 500 kvm. nyrenoverede lokaler hjemsted for firmaet i Bymidten.

Når det nye centrum af for ejendomshandel åbner i september, sammenlægges danbolig Roskildes erhvervsafdeling og to af privatafdelingerne i byen. Udvidelsen er en større satsning, hvor de to ejere starter en ny projektafdeling og samtidig vil ansætte to ekstra medarbejdere.

I den stor butik samles næsten alle 17 medarbejdere under samme tag. Dog vil der fortsat være enkelte ansatte i butikken i på Brønsager i Svogerslev, mens butikken på Københavnsvej vil blive omdannet til udstillingslokaler.

Rekord-omsætning

De to indehavere kalder selv det nye ejendoms- og bolighovedkvarter i Roskilde for et 'powerhouse'.

- Vi glæder os meget til at åbningen, vi nu kan ekspandere bliver en realitet. I løbet af de seneste måneder har vi været i stand til at trodse krisen og alligevel levere omsætningsrekord både økonomisk og på styksalg.

- Resultatet er blandt andet sket via et langt stærkere samarbejde mellem erhvervs- og privatboligafdelingerne. Derfor er det også naturligt at slå dem sammen for at drage nytte af endnu flere fælles fordele. Så står vi samtidig stærkere til at kunne fortsætte vores udvidelsesplaner fremover, fortæller Tommy Behrendt Sørensen.

Og de planer hænger godt sammen med beliggenheden i Roskilde.

Flere ser på Roskilde

- Vi ser en særlig mulighed for yderligere vækst i Roskilde, både på privat og erhverv.

- Mange mange investorer kigger mod Roskilde, hvor der er bedre afkast end i København. Samtidig er kommunen utroligt progressiv i forhold til samarbejdet om erhverv, forklarer Nicolai Elkjær Karhof.

Tæt på Nordea

I det nye hovedkvarter på Hersegade er der også investeret massivt i nye IT-teknologier, hvilket giver mæglerne helt nye muligheder for at visualisere kundernes boliger.

Via en samarbejdsaftale med Radya og Motion Media, vil danbolig Roskilde kunne tilbyde helt nye design og digitale platforme til fremvisning af boliger og ejendomme .

Med placeringen af det nye mæglerhus i samme bygning som Nordea Roskilde er der samtidig lagt op til et endnu tættere samarbejde mellem de to partnere.

- danbolig har altid arbejdet tæt sammen med Nordea, men med direktør Timm Schiander og de øvrige Nordea-medarbejdere lige ved siden af er det kun blevet stærkere, fortæller Nicolai Elkjær Karhof.