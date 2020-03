DSB: Krav om pladsbillet til regionaltog

DSB iværksætter nu en række initiativer, der skal understøtte regeringens strategi med at inddæmme spredningen af Corona-virus, meddeler DSB i en pressemeddelelse.

Fra onsdag kører DSB med lange tog uden for myldretiden, for at sikre bedst mulig plads til de rejsende.