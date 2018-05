Se billedserie Merete er lykkelig i Svogerslev sammen med sin Kasper og deres lille datter Marie. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

DF'er med ny kæreste og barn: Merete Dea fik bingo en onsdag

Roskilde Avis - 01. juni 2018

For Merete Dea Larsen var det den helt store gevinst, da hun spillede bingo med venner om onsdagen og her mødte en ny kæreste, som hun nu har fået den lille Marie med.

Den lokale DF-politiker, som er gruppeformand for partiet i byrådet og samtidig repræsenterer Roskilde-kredsen i Folketinget, har i det sidste halve år været på barsel hjemme i parcelhuset i Svogerslev. Pausen har hun benyttet til at få en sundere distance til politik, beretter hun selv.

Den nu 40-årige Merete mødte Kasper Haulund Christensen til bingo, og de to har nu været sammen gennem et par år.

- Jeg syntes, han var sød, og så kunne han også lave mad, mens han serverede portvin og andet godt for os, beretter hun og ser samtidig forelsket hen på ham.

Mens hun efterhånden har arbejdet flere år med politik på fuld tid, er han ansat hos grossistfirmaet Dagrofa ved siden af genbrugspladsen på Vestre Hedevej. Det leverer fødevarer, emballage og andet udstyr til Roskildes restauranter samt andre fødevare-forretninger.

Han går op i sit job samt kollegerne, og selv om de langt fra er enige om alt, deler de dog de overordnede synspunkter, som hun står for.

Kommunen er langsom

1. juli starter Merete på ny i Folketinget, og i byrådet vender hun tilbage efter sommerferien til august. Mens hun nu har været på barselsorlov siden fødslen i december, har hun alligevel ikke kunnet ladet være med at følge med i politik begge steder.

- Jeg synes, politik ofte er fuld af 'spin' og 'beskidt', særligt i Roskilde. Man kan også få 'knive i ryggen', selv om man er på barsel, fortæller hun.

- Så har jeg bidt mærke i, hvor langsomt det egentlig går i kommunen. Her i Svogerslev er der lukket ned for et sundhedstilbud - selv om det aldrig er besluttet politisk.

- Når man så gør administrationen opmærksom på det, hævder de, at det ikke er en service-forringelse, men så ved jeg da ikke, hvad ordet betyder. Selv om jeg har gjort opmærksom på det flere gange, sker der intet.

Forkastelig restaurant

Den anden sag, som hun har fulgt tæt, er planen om at indrette en socialøkonomisk restaurant i det gamle rådhus på Stændertorvet.

- Jeg synes, det er helt forkasteligt, at kommunen nu er parat til at forhandle med dem om bedre vilkår end dem, der i første omgang var blevet tilbudt til private restauratører. På den måde rammer man det private erhvervsliv og hjælper en kommunalt ansat hal-chef, der står i spidsen for projektet, siger Merete Dea Larsen.

Ombygning i huset

Ellers bruger Merete en stor del af sin energi på planer om, hvad hun selv og Kasper skal udføre af forbedringer på huset i Svogerslev.

- Efter at det blev købt tilbage i 2013, har der ikke været så meget tid til det, men når man går hjemme, får man øje på både det ene og andet, fortæller hun.

Foreløbig er hele græsplænen blevet lavet om, så den ikke længere hælder ind mod huset, og overskydende regnvand kan løbe den vej. Næste punkt er aircondition inde i huset, så der ikke bliver så varmt for den lille nyfødte.

Udover Marie og forældrene, bor de to ældre drenge Magnus og Alfred også hjemme, så det kræver en indsats, at få hverdagen til at fungere.

Merete Dea har samtidig brugt tiden på barsel til 'opladning', så hun nu vender tilbage til byråd og Folketing med ny energi.

