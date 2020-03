Alle partier er enige om seniorboliger i Højagergård, men der er uenighed om nybyggeri i den grønne kile vest for den gamle landsby. (Foto: Anette Gundlach) Foto: Anette Gundlach

DF og V protester mod S-plan: Bevar Veddelevs landsbymiljø

Roskilde Avis - 04. marts 2020 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Dansk Folkeparti og Venstre i Roskilde vender sig imod et forslag fra det socialdemokratiske regeringsparti om at give plads til seniorboliger i en grøn kile ved Veddelev. De mener ligesom lokale beboere, at det vil ødelægge det karakteristiske miljø i den gamle landsby.

Begge partier kan derimod godt acceptere, at to gamle gårde i landsbyen bygges om til seniorboliger med op til syv lejligheder i hver.

Sagen blev diskuteret på sidste møde i Plan- og Teknikudvalget, hvor Venstre ikke længere er repræsenteret, efter at Lars-Chr. Brask er skiftet til Liberal Alliance.

Her vendte både han, Merete Dea Larsen (DF) og den konservative Pierre Kary sig ligeledes i mod forslaget.

Kommunen er for grådig

Merete Dea Larsen, der selv er opvokset i Veddelev, mener, at kommunen er blevet for grådig i denne sag.

- De to gårde kan fint laves om til seniorboliger, men man skal ikke fjerne den grønne kile, der skiller den gamle landsby fra parcelhusområdet.

- I oplægget hedder det, at kommunen kan tjene pænt til den slunkne kasse ved at sælge dette areal. Men prisen kan også blive for høj, når man ødelægger et smukt og karakteristisk landsbymiljø, som kommunen hidtil har sørget for at bevare, siger hun.

DF's leder i byrådet ønsker, at udvalget først besigtiger forholdene på stedet i Veddelev for at danne sig en mening, men det kunne hun ikke få flertal for.

- Så nu sender vi sagen til behandling i byrådet, for jeg er langt fra sikker på, at Socialdemokratiet kan få flertal for sin beton-linje i denne sag, siger Merete Dea Larsen.

Imod lokalplanen

Selv om Venstre ikke længere er med i udvalget, har partiets leder i byrådet Jette Tjørnelund også reageret på sagen.

- Borgerne sendte et krystal klart budskab til byrådet for godt 2 år siden: Bevar den grønne kile i Veddelev og hele byrådet bakkede op.

- Vi er stadig enig med borgerne i, at de smukke, grønne områder både nord og syd for Ny Højagergård skal bevares. Den lokale natur er vigtig at bevare, fordi den forener den gamle landsby med de nyere parcelhuse og hører med til Veddelevs særpræg.

- Nu vil S have rækkehuse til seniorer på en del af den grønne kile uden for det allerede bebyggede område. Det kan Venstre ikke støtte.

- Vi finder tanken om seniorboliger sympatisk, men den foreslåede nye placering er stærkt problematisk.

- Byggeriet er i strid med den bevarende lokalplan for området, kommuneplanen og strategien om at bevare den grønne ring med naturområder rundt om Roskilde. Det går ikke.

- Borgerne skal kunne regne med, at kommunens planer står til troende, siger Jette Tjørnelund.

Udvalgsformand Daniel Prehn (S) var ikke til at træffe, før denne version af artiklen blev udsendt.

