Se billedserie DF?s leder i Roskilde Byråd, Merete Dea Larsen

DF og R med i budget 2020: Ansvar giver indflydelse

Roskilde Avis - 31. oktober 2019 kl. 01:46 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er Dansk Folkeparti og De Radikale ikke enige om ret meget, men da Roskildes budget for 2020 onsdag blev vedtaget i byrådet, var de to partier nået til den samme konklusion:

- Når vi er med til at tage ansvar for kommunens økonomi næste år, får vi også indflydelse på, hvordan pengene skal bruges - eller ikke bruges.

- Derfor er vi gået med i dette budgetforlig, selv om der også er mange ting i det, som ikke lige er vores kop the. Sådan er betingelserne jo i et kompromis, forklarede både Merete Dea Larsen (DF) og Jeppe Trolle (R) under deres indlæg i debatten.

Ny holdning fra S

Merete Dea Larsen forklarede den usædvanlig alliance med, at den nye S-borgmester havde været mere konstruktiv og klar til at lytte til DF, end hun ellers har oplevet gennem mange år.

- Vi er med i forliget denne gang, fordi kommunen er nødt til at få rettet op på den 'vilde udgifts-fest', der er foregået gennem mange år.

- Men samtidig har vi også fået mulighed for at være med til at bestemme, hvor der skal spares - og hvor der ikke skal spares.

Som eksempler på 'DF-fingeraftryk' fremhævede hun, at forslaget om to ekstra lukkedage om året i børneinstituionerne var blevet fjernet igen. Det samme gælder et forslag om højere betaling for at have børnene i fritidsordning udenfor skoletiden.

- Vi tager chancen ved at gå med i dette budget-forlig og tror på, at Socialdemokratiet i Roskilde nu er slået ind på en anden kurs, forklarede Merete Dea Larsen.

Rastafari-koalition

Jeppe Trolle døbte det nye budget-flertal 'en Rastafari-koalition', opkaldt efter en særlig religion på Jamaica, der havde gjort Ethiopiens afdøde kejser Haile Salassi til Gud.

- Farverne er nemlig grøn-sort-rød. Men jeg har ingen problemer ved at lave budget med DF, når vi er enige om det - selv om vi er uenige om så meget andet.

- For os Radikale har der været et overordnet hensyn: Økonomisk ansvarlighed i kommunen.

- Selvfølgelig er det aldrig sjovt at skulle spare, for det går jo ud over noget. Men nu gør vi det så grundigt, at der ikke skulle blive problemer for Roskilde i de kommende år.

Det radikale byrådsmedlem var ligeledes tilfreds med, at der var kommet flere grønne aftryk med i det nye budget.

