DF-formand med i tillidsforum

Formanden for Dansk Folkeparti i Roskilde, Jan Herskov, der tillige er medlem af Sjællands Regionsråd, er valgt til partiets nye Tillidsmandsforum som repræsentant for hele regionen.

Partiets Tillidsmandsforum består af en repræsentant fra hver af landets storkredse og skal arbejde sammen med hovedbestyrelsen. Det blev oprettet tidligere i år, for at 'græsrødderne' i partiet kan bidrage til at skabe ny fremgang.