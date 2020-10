Byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF) er blevet ansat som konsulent hos det kommunikationsfirma, der drives af hans konservative kollega Lars Lindskov.

DF-byrod hos Lindskov

Roskilde Avis - 05. oktober 2020 kl. 09:46

Karsten Lorentzen, der er valgt som medlem af Roskilde Byråd for Dansk Folkeparti, er ansat som seniorkonsulent hos det konservative byrådsmedlem Lars Lindskov, der driver sit kommunikationsfirma fra den gamle Maglekilde Maskinfabrik.

Den 50-årige Karsten Lorentzen er uddannet cand.mag. og har en master i kommunikation fra RUC har i mange år arbejdet for Dansk Folkeparti på Christiansborg, hvor han beskæftigede sig med forskellige former for opgaver, lige fra politisk rådgivning, pressearbejde, krisehåndtering og taleskrivning.

Gennem disse år var Karsten Lorentzen bl.a. rådgiver for Morten Messerschmidt i Europa-Parlamentet og har desuden arbejdet for partiets gruppe der.

Frem til valget i 2019 arbejdede han i Folketinget som fagkonsulent på sundhedsområdet, men efter det store valgnederlag måtte partiet sige farvel til mange af sine medarbejdere, og det ramte bl.a. ham.

- Med Karsten Lorentzen styrker vi Public Affairs-teamet med endnu en erfaren rådgiver, som kender alle politiske niveauer fra EU over Christiansborg til regioner og byråd. Hans årelange erfaring giver en stærk rådgivning for vore kunder, siger bureaudirektør Catrine Eisenreich.

Firmaet Lindskov beskæftiger nu over 20 fastansatte kommunikationsspecialister samt projekt-tilknyttede specialister og studentermedhjælpere.

Lindskov Communication rådgiver og løser kommunikationsopgaver inden for PR, public affairs og marketing for såvel offentlige og private virksomheder som for brancheorganisationer samt børsnoterede og kapitalfondsejede nordiske og internationale koncerner.

- Jeg glæder mig til at prøve kræfter med opgaverne fra den anden side af bordet. Allerede efter få dage på bureauet kan jeg se det enorme behov, bureauet dækker for at knytte professionel kontakt mellem lovgivere, embedsværk, medier, virksomheder og organisationer, fortæller Karsten Lorentzen.