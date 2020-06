Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Cosmiske æg i Viby

Roskilde Avis - 21. juni 2020

Det sidste halve årstid har hverdagen har for KulturCosmos' leder Caroline Stokholm Clemensen været fyldt med små afbrydelser af arbejdsgangen. Hver gang hun har kigget ud af sit vindue fra sit kontor på 1. salen har de været noget nyt at se på. Det nye var de fremskridt, som nedrivningsarbejderne gjorde i forhold til at fjerne den gamle CosmosHal og de andre bygninger, der var på den grund, som skal rumme det nye bibliotek, kultur- og beboerhus Cosmos. Hun glæder sig til at det står færdigt om et års tid. Det var da også hende, der bød velkommen til gæsterne, da der var første spadestik i form af en æglægning af fem Cosmiske æg i skulpturen Vibereden.

Første æglægger var borgmester Tomas Breddam, der tog udgangspunkt i skabelsesberetningen, dog med det forbeholdt at Cosmos var i en lidt mindre skala og at det nok tog mere end syv dage at bygge huset. Ægget, som borgmesteren lagde i reden, bar skriften Fælleskab. De øvrige æg blev lagt af formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen, biblioteks og borgerservicechef Christian Ulrich Lauresen, formanden for KulturCosmos Rita Thorsen og sidste- og yngstemand Tobias Juul Lawaetz. De æg bar påskrifterne Fordybelse, Folkeoplysning, Mangfoldighed og Kultur.

Sidstnævnte har være bruger og aktiv i KulturCosmos helt fra barndommen. Han lagde i sin tale vægt på at nu skulle Viby væk fra at være den gemte og glemte by. Der sker noget i byen og der kommer til at sker mere, når det nye kultur- og aktivitetshus står færdigt.