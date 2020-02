Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Coronavirus: Håndsprit næsten udsolgt

Roskilde Avis - 27. februar 2020 kl. 12:10 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndsprit, termometre og mundbind er blevet revet ned fra hylderne på apotekerne, og kunderne vrimler ind for at sikre sig udstyr til at undgå at blive smittet med coronavirus.

Roskilde Avis ringer til souschef på Roskilde Domapotek Benedikte Pedersen, der knap nok har tid til at tale i telefon på grund af den voksende kø.

- Vi har stadig håndsprit på lager, men når det er væk, kan vi ikke få mere, og det kan andre apoteker heller ikke.

Varesortimentet er simpelthen udsolgt, fordi folk vil sørge for at have rene hænder, så de undgår smitten.

Souschefen oplyser samtidig, at mundbind har været udsolgt i 14 dage, mens termometrene til at måle feber nu også er udsolgt.

Smitte nået til Roskilde En coronasmittet person bor i Roskilde. Den smittede har børn, der er elever på Hedegaardene Skole.

Roskilde Kommune er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om at forebygge spredning af smitten, skriver Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

- Det forekommer selvfølgelig voldsomt, at der er risiko for smitte i Roskilde. Men det er også vigtigt, at vi husker, at vi selvfølgelig har at gøre med en virus, der smitter meget - men den er ligesom andre vira især farlig for ældre og svage mennesker, understreger borgmester Tomas Breddam.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at opspore evt. andre smittede i Roskilde.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

* Vask hænder ofte

* Host eller nys i ærmet

Hvis du har hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, og muligvis har været i kontakt med smittede, skal du kontakte egen læge pr. telefon.

Find mere viden på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Roskilde Kommune følger situationen tæt og opdaterer, så snart der er nyt at fortælle.