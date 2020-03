Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus: Flere butikker lukker frivilligt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus: Flere butikker lukker frivilligt ned

Roskilde Avis - 20. marts 2020 kl. 00:24 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere butikker har valgt at lukke ned, efter at coronavirus er kommet til Danmark, og efter at statsminister Mette Frederiksen har lukket arbejdspladser ved at sige, at folk skal gå hjem. Blandt andet på kommunens kontorer, hos frisører, tatovører, tandlæger og mange andre.

Det betyder nu, at der ikke er så mange mennesker i Roskilde midtby, som der plejer at være.

Manglen på folk mærker man derfor også i de detailbutikker, der holder åbent endnu, og flere beder desperat deres kunder om at fortsætte med at dukke op, eller opfordrer dem til at købe ind i butikken over nettet. For huslejen skal stadig betales.

Torsdag morgen kunne man se, at flere havde valgt helt at lukke butikken foreløbigt, mens andre overvejede, at torsdag skulle være deres sidste arbejdsdag foreløbig.

Blandt butikkerne, der har valgt at lukke ned foreløbigt er Bahne, Zander, Råh, Bestseller, Moster Signe, Pandang og Tiger.

På RO's Torv er alle butikker foruden Apoteket og Føtex lukket, da de ligger i et center.

Det er derfor en god ide at tjekke butikkernes Facebook - eller hjemmeside, for at være sikker på at de er åbne.

relaterede artikler

Politiet rykker ud til coronaanmeldelser 19. marts 2020 kl. 16:53

Politiet rykkede ud med mundbind og pensler 19. marts 2020 kl. 14:25