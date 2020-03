Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Coronavirus: Ældremotion lukker ned

Roskilde Avis - 11. marts 2020 kl. 10:22 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I starten af ugen lukkede flere steder ned og flere mindre arrangementer blev afl yst eller udsat på grund af coronavirus. Et af stederne var Roskilde Ældremotion, der lukker al aktivitet frem til 29. marts.

Regeringen og sundhedsmyndighederne kom med flere opfordringer og tiltag for at gøre smittespredningen langsommere tirsdag.

Samme dag valgte Frivilligcentret at lukke ned med øjeblikkelig virkning

Det skete efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde tirsdag, hvor hun blandt andet sagde, at det drejer sig om at udsætte smitten, så sundhedsvæsnet ikke kollapser, da det også vil gå ud over andre, der har brug for sygehusene.

Hun sagde, at stærke mennesker skal tage særlige hensyn til de svage, som kan blive meget påvirket af coronavirus.

I Frivilligcentret kommer både de stærke og de mindre stærke, ligesom flere laver frivilligt arbejde blandt svage.

Det betyder at lokalebookninger er annulleret, og at der ikke må afholdes møder og arrangementer i Tinghuset, står der i en pressemeddelelse.

34 smittet i Roskilde Ved redaktionens deadline var 34 personer konstateret smittet på Roskilde Sygehus, som er det sted, man bliver testet i Region Sjælland.

For at lette arbejdet er lægerne begyndt at teste på en parkeringsplads ved døren ind til en elevator, som i øjeblikket kun transporterer mulige coronasmittede og sundhedspersonalet fra afdelingen. Prøverne køres tre gange om dagen til Slagelse Sygehus, hvor Mikrobiologisk Afdeling står for analyserne af borgere fra Region Sjælland.

Længere tog DSB iværksætter nu en række initiativer, der skal understøtte regeringens strategi med at inddæmme spredningen af Corona-virus.

Fra onsdag kører DSB med lange tog uden for myldretiden, for at sikre bedst mulig plads til de rejsende.

Alle DSB-billetter kan refunderes uden gebyr, også ikke-refunderbare billetter som Orange billetter. DSB modtager ikke kontant betaling i togene, og sætter personale ind på de mest kritiske trafikknudepunkter for at vejlede passagerne.

Herudover arbejder DSB i øjeblikket på at indføre krav om pladsbillet i Fjern- & Regionaltog for at undgå overfyldte tog og stående passagerer.

Ved redaktionens slutning onsdag formiddag er 330 personer smittet i Danmark, mens 1231 er i karantæne. En enkelt er erklæret rask.

