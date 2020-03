Coronatid: Skattejagt i Boserup

Årstallet er svimlende. Lige her omkring har nogen tabt eller på anden måde mistet denne mønt for snart 350 år siden. 1679 var samme år, som den Skånske Krig afsluttedes, og samme år hvor europæiske opdagelsesrejsende opdagede Niagara-vandfaldene i Nordamerika. OK, mønten kan godt være tabt adskillige år efter sin udgivelse, men det er stadig ubegribeligt længe, denne sølvmønt har ventet i Boserups muld. - Man er lidt oppe at køre hver gang, den bipper. Da jeg fandt sølvmønten, blev jeg helt vild. Jeg søgte videre i hele området, men jeg fandt ikke mere, fortæller han.

Ikke alt er skatte

Han har dog uafhængigt af den antikke sølvmønt også fundet en 5-øre fra 1920 samt en godt slidt 2-øre af umiddelbart ubestemmelig datering.

Nu er Sin Jalal i gang med skovlen ved siden af et træ i Boserup Skov, for hans detektor bliver ved med at bippe, når han svinger den over stedet.

- Der ligger et eller andet i den bunke, siger skattejægeren koncentreret.

Han vender jorden, er nede på alle fire, og søger gennem mulden. Det viser sig at være en ubestemmelig metal-emballage, og Shin Jalal rejser sig for at søge nye jagtområder.

- Nogle gange graver jeg en halv meter ned, og så ligger der en kapsel. Det kan være lidt frustrerende, smiler han.