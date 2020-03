Se billedserie Lej en kajak og udforsk Roskilde Fjord i ngole timer eller en hel weekend.

Coronatid: 3 udendørs aktiviteter du skal nå at prøve

Hvornår har du sidst haft så meget tid? Grib chancen for at prøve noget nyt

Roskilde Avis - 28. marts 2020 kl. 07:00 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skønne dag er coronavirus fortid, livet vender tilbage i sit velkendte spor, blodtrykket stiger atter til nye højder, og tid bliver igen en attraktiv mangelvare. Til den tid vil det ærgre dig, hvis ikke du nåede at gribe den historiske mulighed for at:

Sejle i kajak - Jeg er i fuld gang, og jeg udlejer meget mere, end jeg plejer på denne årstid. Det er lidt overraskende, siger Birger Elmedal, der har haft godt gang i udlejningen af kajakker de sidste par uger.

Han har kajakmanden. dk og udlejer kajakker til både voksne og børn på Roskilde Havn. Kajakkerne kan lejes fra et par timer til hele dage, weekender og uger. Det koster 200 kroner for to timer; 350 kroner for en hel dag og 500 kroner for to dage.





Køre mountainbike Lej cykler på Roskilde Havn og sæt kurs mod Boserup Skov langs fjorden. Der er 12 kilometer mountainbike-spor i skoven, og det går op og ned som i en rutsjebane – hvis benene kan holde pedalerne i gang. Det koster 200 kroner for to timer; 325 kroner for fire timer og 425 kroner for en hel dag. Cyklerne kan afhentes på havnen, i Hedeland eller ved Boserup Skov efter aftale. Se mere på Fjordlandet-outdoor.dk

Svinge en metaldetektor Roskildes gamle muld bugner af levn fra fortiden. På en dårlig dag finder du mest kapsler og patronhylstre, men på de heldige dage kan du finde gamle mønter og andre levn fra en fjern fortid. Særlige jordfund af ædelt metal eller kulturhistorisk værdi, herunder mønter, betragtes som danefæ og tilhører derfor staten. Skulle du være så heldig, så indlevér dit fund på Roskilde Museum. Nationalmuseet udbetalte i 2019 fem millioner kroner i såkaldt danefæ-godtgørelse. Lej en metaldetektor på fx detektorshop.dk for 380 kroner for fem dage.