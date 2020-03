Se billedserie Hella Mogensen har fornyet kontakt til familien med Facetime.

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrise: Facetime på plejehjemmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrise: Facetime på plejehjemmet

Ældre bruger videoopkald til at bevare den tætte kontakt til deres kære

Roskilde Avis - 30. marts 2020 kl. 14:50 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dataforbruget stiger kraftigt i disse tider – ikke mindst på videoopkalds-tjenester som Facetime og Skype. Vi er sammen hver for sig, og vores socialliv er sat på stand-by – og almindelige telefonopkald kan ikke længere dække vores sociale behov.

Heller ikke på Skt. Jørgensbjerg Plejecenter, hvor personalet nu har introduceret de 50 ældre beboere til brugen af Facetime.

- Vi skulle hjælpe dem i gang med det, men efter en lille uge så var det introduceret, fortæller centerleder Mette Signe Otkjær.

Fornyet familiekontakt Nogle beboere har selv nyere mobiler, og ellers går personalet rundt til beboerne med iPads, som naturligvis bliver sprittet behørigt af efter brug. I cononatider, hvor de pårørende ikke længere kan komme på besøg på plejecentrene, giver teknologien en kærkommen og direkte kontakt til de savnede. Og i nogle tilfælde også til familie, hvor kontakten er blevet tynd. - Flere af vores borgere har ikke haft kontakt med deres familie i flere år. De bor måske i Jylland, og kontakten er gledet ud – men nu snakker de med dem flere gange om ugen, fortæller centerlederen.

Oplever det som et besøg Kirsten Kirkegaard bor i Århus og hendes søster bor på Møn. De har derfor oftest telefonisk kontakt med deres 94-årige mor, Oda Varsted, som bor på Skt. Jørgensbjerg Plejecenter. Kirsten Kirkegaard sætter derfor stor pris på det nye tiltag på plejecentret.

- Vi er virkelig taknemmelige og glade for initiativet, som har en betydning ud over det, vi havde forestillet os, siger den pårørende.

Hendes mor er dement, og har derfor svært ved at forstå, hvorfor døtrene ikke kommer på besøg i denne tid. Men når personalet hjælper med at skabe kontakt på Facetime, liver Oda Varsted op.

- Når vi så ringer på Facetime, så er alt godt. Det er som om, hun køber præmissen - hun går ind i samtalen og fortæller røverhistorier, som hun plejer. Jeg tror nærmest, hun oplever det som et besøg. Så på den måde afhjælper denne mulighed for kontakt meget mere, end vi havde forestillet os, siger Kirsten Kirkegaard.

Omsorg for alle Oda Varsted har kun en fastnettelefon, men hun bliver forsynet med en mobil eller en iPad af personalet på plejecentret, og de hjælper hende i gang, når familien ringer. Og den omsorg for de ældre bliver samtidig omsorg for deres nærmeste.

- Jeg kan med det samme se, at min mor er glad og velplejet. Jeg har en kæmpe anerkendelse og respekt for personalet, som giver sig tid til dette projekt, selv om de er hængt op. Det giver en stor tryghed at vide, at hun har det godt, så dette initiativ er også en stor omsorg for os pårørende, siger hun.

Den nye hverdag Personalet gør meget andet for at bringe liv og glæde til den nye hverdag på Skt. Jørgensbjerg Plejecenter. De går ture med beboerne i små grupper, de synger og spiller musik, de køber ind for de ældre, og de forsøder hverdagen med Bailey og portvin til eftermiddagskaffen.

- Det var svært i starten, at de ikke så deres familie, men det er blevet afhjulpet med de nye muligheder for kontakt. Nu er der snart gået tre uger, og der er blevet mere ro i huset. Det er blevet den nye hverdag, siger Mette Signe Otkjær.