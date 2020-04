Se billedserie Efter at statsminister Mette Frederiksen lukkede for dagliglivet på grund af smittefaren fra coronavirusset ligger gaderne næsten øde. Foto: Jan Partoft

Corona-tiden sendes på museum

Roskilde Avis - 12. april 2020 kl. 07:07 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu, det sker, men kan vi også huske, hvordan hverdagen var under corona-krisen om tre, fem og hundrede år? For at sikre langtidshukommelsen vil Roskilde Museum indsamle beretninger fra hverdagen under den store nedlukning.

Hvis man bor eller arbejder inden for det område som ROMUs museer dækker, det vil sige Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, vil museet gerne have beretninger fra dagligdagen.

Beretningerne skal være med til at give et billede af hvordan krisen har berørt folk og deres liv. Det er alt fra tanker til hvordan dagligdagen er blevet ændret for en og ens familie.

- Det er vigtigt for os som museum at dokumentere den udvikling, som foregår lige nu og her lokalt, og som den udspiller sig i folks hverdagsliv, fortæller leder af Kulturarvsafdelingen Mette Høj, der står bag indsamlingen.

- Vi håber, at mange vil være med til at bidrage til at sikre den lokale fortælling i den store fortælling.

Alle kan være med ROMU vil gerne have beretninger fra flest mulige folk. Det er ikke nødvendigt, at være vant til at skrive. Man kan sende beretninger i form af et håndskrevet brev eller en e-mail, hvor man beskriver dagligdagen og de udfordringer, tanker og bekymringer, man står med. Det behøver ikke være en lang tekst. Send gerne et foto med.

ROMU er også interesseret i genstande, som for dig knytter sig til krisen. Det kan være flasken med håndsprit, mundbind, engangshandsker eller plastikposen fra de udbragte dagligvarer.

Når krisen er overstået, vil ROMU muligvis gerne kontakte en for yderligere information.

Man kan sende sin fortælling til ROMU, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde eller udfylde formularen, der kan findes på ROMUs hjemmeside.