Corona sætter fart på cykelsti

Undre corona-krisen har kommunen skyndt sig at lave ny cykelsti ved Vindingevej.

Roskilde Avis - 18. august 2020 kl. 15:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaen er ikke så gal, at den ikke er godt for noget. I hvert fald har epidemien ført til, at arbejdet med en ny cykelsti ved Vindingevej er blevet gennemført i større fart end tidligere planlagt.

For at holde hjulene og beskæftigelsen i gang hos erhvervslivet har kommunen nemlig fremrykket en række anlægs-arbejder, som det nu også er muligt at få billige lån til.

- Et af de første projekter, hvor vi nu ser resultatet, er et nyt stykke cykelsti på Vindingevej. Projektet har været på vores ønskeliste, men vi fik det lynhurtigt tegnet og sat i gang nu, så nogle af de penge, vi har afsat til at afhjælpe corona-situationen, kunne komme ud at arbejde, siger den afgående formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn (S).

- Fra vi besluttede at sætte projektet i gang til det færdig anlæg, er der kun gået godt 2 måneder, forklarer han.

Den nye cykelsti ligger på den østlige side af Vindingevej på strækningen mellem Hedegårdsvej og Bymarken. Hermed kan cyklisterne færdes mere sikkert på hele strækningen fra Vindingevej og ind mod byen, hvilket bl.a. har betydning for børn på vej til Hedegårdenes Skole.

Den sidste del af cykelstien ind til Ny Østergade bliver kommer til i foråret 2021.