Corona-patienterne er samlet i Roskilde

Regionens sundhedsdirektør Leif Panduro oplyser, at der her er åbnet en afdeling, som i starten havde 10 senge og nu er oppe på 40. Når og hvis der bliver brug for flere pladser til behandling åbnes også på sygehuse i andre byer.

For at have kapacitet, når epidemien breder sig, er de sjællandske sygehuse samtidig begyndt at oplære mere personale til at håndtere corona-patienter. Det betyder, at planlagte men ikke livsvigtige behandlinger bliver udsat.