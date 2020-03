Corona og blæst lægger Roskilde øde

Dagen efter at statsminister Mette Frederiksen have givet besked om corona-lukninger lå Roskildes gågade næsten øde. Få mennesker bevægede sig rundt til byens butikker. Normalt er Skomagergade og Algade fyldt med mennesker, der er ude for at handle. Ud over corona-udmeldingen fra statsministeren var den kraftige blæst torsdag med til at holde folk indendøre.