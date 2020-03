Se billedserie Genbrugspladserne er lukkede, selv om mange hjemsendte familier gerne ville rydde op eller gå i haven.

Send til din ven. X Artiklen: Corona-logik: Lukket genbrugsplads - men åbne legepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-logik: Lukket genbrugsplads - men åbne legepladser

Roskilde Avis - 24. marts 2020 kl. 12:19 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-logikken kan godt være svær at få øje på i alle tilfælde:

I Roskilde og landets øvrige kommuner er genbrugspladserne således lukket. Dvs. at familier, der nu skal være hjemme, ikke kan rydde op eller ordne haven, når de ikke kan komme af med affaldet.

Det offentlige fitness-område f.eks. i Roskilde Ring og andre steder er ligeledes blevet lukket.

Mens de voksne ikke rigtigt kan komme ud at lege, holdes legepladser åbent, og her opfordres de ledsagerne til at hjælpe med håndhygiejne og sørge for tilstrækkelig afstand mellem børnene.

Stadig dagrenovation

Fra Roskilde Kommune lyder forklaringen, at man konsekvent følger alle de vejledninger, der er kommet fra staten og Kommunernes Landsforening.

Herunder at den almindelige dagrenovation fortsætter, fordi det anses for at være en livsvigtig aktivitet.

Lukningen af genbrugspladserne sker for at sikre de ansatte mod eventuel smitte, selv om det kan være svært at se, hvordan disse spredte medarbejdere i fri luft skulle være mere udsatte end f.eks. medarbejdere i supermarkederne.

På legepladserne har man valgt en lidt mere mild linje, fordi børnene har brug for at røre sig, og det bliver helt umuligt, hvis de skal være hjemme og indendørs i familien hele tiden, mens daginstitutioner og skoler er lukkede.