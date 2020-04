Corona-krise: Gør rent i boligen

Men det sætter sit præg på hjemmet, når der er aktiviteter i huset i alle døgnets vågne timer. Rod, støv og snavs dukker frem, og der skal gøres rent, men hvor vigtigt er det i forhold til at dæmpe for smittemuligheder?

Roskilde Avis har fundet nogle af de god råd, som myndigheder og eksperter anbefaler for at modvirke smittespredning i hjemmet.

Håndvasken

Er alle personer raske i boligen, bliver de vigtigste råd stadig hyppig og grundig håndvask, og specielt hver gang man kommer hjem efter at have været ude. Nys og host i ærmet i stedet for at holde hænderne op foran. Man skal huske at vaske hænder efter, man har pudset næse eller nyst i hænderne.