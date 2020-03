Corona-karma: En hjælpende hånd til handlen

- I denne svære tid med Corona-smitte, anbefalinger og forbud må vi alle give et bidrag til, at Roskilde kommer igennem det så godt som muligt, siger teamleder i Citylogistik Roskilde, Bjarke Buchholz.

Allerede torsdag begyndte det lille fragtfirma derfor at stille sig til rådighed for alle, som skulle have brug for varekørsel eller opbevaring i Roskilde - og det kan være alt lige fra dagligvarer til større møbler.