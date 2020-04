Holbækgårdene er nogle af husene, der står for tur. Rønnebærparken, hvor billedet er fra, er ved at gennemgå en helhedsrenovering.

Corona kan sætte gang i boligselskabets renoveringer

En række boligafdelinger mangler kun de sidste skridt for at komme i mål med renovering og genopretning af bygningerne.

Hvis alt falder i hak, kan op mod 1.000 beboere i Boligselskabet Sjælland få et renoveret hjem og samtidig være med til at hjælpe samfundet igennem den økonomiske krise i kølvandet på corona-situationen.

- Det er et stort behov for vores beboere, og det bliver en håndsrækning til alle dem, der mister jobbet i de kommende måneder, siger Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland.

Det flytter et tre-cifret millionbeløb til fordel for den sjællandske økonomi.

I alt renoveres der for op mod to mia. kr. En række aktører håber nu, at regeringen vil give grønt lys for over 400 renoveringsprojekter, der stort set er gjort klar i de almene boligafdelinger.