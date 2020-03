Bænke i Roskildes parker og andre steder er fjernet, så folk ikke skal sidde for tæt på hinanden under corona-krisen.

Corona-indgreb:Fjerner 300 bænke

Som led i indsatsen for at bremse corona-epidemien fjernede Roskilde Kommune fredag og lørdag 300 bænke fra parker og legepladser. Meningen er, at folk ikke må sprede smitte, så derfor skal der heller ikke være lejlighed til det, hvis de skulle sidde for tæt på hinanden.