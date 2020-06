Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Corona fortælling for de små

Roskilde Avis - 07. juni 2020

Hvordan forklarer man små børn om virus, corona og hvorfor deres hverdag pludselig blev lavet helt om? De spørgsmål har Trine Birch Okkels stillet sig selv og prøvet at give en godt svar på i sin bog: Hvordan virusset Coronus gik viralt.

- Startskuddet, til at jeg gik i gang, var, at det var svært at forstå selv som voksen, siger Trine Birch Okkels.

- Når det er svært, så er det endnu sværere for et barn at forstå.

- Så der måtte skrives en bog, som var lidt i børnehøjde, hvor børnene ikke bliver skræmt.

Trine Birch Okkels gik i gang med at undersøge, hvad der var af viden om coronavirusset før hun begyndte at skrive sin bog, og efterfølgende fik hun faktatjekket, hvad hun skrev om emnet.

- Jeg synes, at resultatet er blevet en bog, hvor man på en hyggelig måde får et udgangspunkt for at snakke om corona med barnet.

Trine Birch Okkels bog kan blandt andet købes hos Flensborg Bog og Idé på Stændertorvet. Målgruppen er børn i alderen fire til 10 år. Forfatteren har fået hjælp af tegneren Caya Yossimi til at illusterer bogen.