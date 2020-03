Se billedserie Lars Lindskov (K) foreslår, at kommunen betaler sine regninger hurtigere for at hjælpe firmaerne under corona-krisen. Foto: PeterJarvad

Corona-forslag fra Lars Lindskov: Kommunen skal betale hurtigere

Roskilde Avis - 15. marts 2020

Roskilde skal betale regningerne hurtigere til firmaer, der leverer varer og arbejde til kommunen, foreslår Lars Lindskov, der er leder for De Konservative i byrådet.

Oven i regeringens store aftale med fagbevægelsen og erhvervsorganisationerne om at give økonomisk støtte for ikke at få massefyringer kan det på lokalt plan være en yderligere hjælp for mindre firmaer, der bliver ramt på likviditeten, fordi den økonomiske aktivitet går ned under corona-epidemien.

- Jeg har fået den gode idé fra indsigtsfulde repræsentanter fra de lokale organisationer, der er med i Roskildes Erhvervsudvalg, fortæller Lars Lindskov.

- Når kommunen årligt køber ind for 1,5 mia. kroner, kan det godt få positiv virkning for mindre virksomheder, der lige nu er i en meget svær situation, fordi økonomien er gået delvis i stå under corona-krisen.

- Kommunen skal ikke lege bank, men vi taler kun om betalinger for arbejde eller leverancer, der allerede har fundet sted, understreger Lars Lindskov.

Støtte fra V

Det konservative initiativ har også fået opbakning fra Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund.

- Corona-krisen handler ikke kun om sundhed men også om økonomi, når lokale virksomheder oplever, at ordrer og opgaver forsvinder, så der ikke er så meget arbejde til deres ansatte. Derfor kan det også hjælpe at fremrykke betalingerne fra Roskilde kommune, siger hun.

Alt skal prøves

Borgmester Tomas Breddam (S) er positiv overfor udspillet fra De Konservative.

- Alt, hvad der kan hindre krisen i at blive endnu værre, skal naturligvis prøves. Derfor undersøger vi nu, hvad kommunen rent faktisk har mulighed for at gøre på dette område.