Corona: Har du brug for hjælp eller vil du hjælpe andre

Roskilde Avis - 26. marts 2020 kl. 15:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man brug for hjælp eller har man mulighed for at hjælpe andre, mens coronavirus har overtaget magten i Danmark, så kan man få forbindelse med hinanden via Frivilligcentret i Roskilde.

Frivilligcentret har som følge af coronavirus udarbejdet en liste over nye tiltag fra diverse frivillige og sociale foreninger med henblik på at hjælpe dem, som bliver hjemme.

Den foreløbige liste er her:

Indkøbsbussen Ågerup

Vi tilbyder hjælp i Ågerup og omegn til indkøb i Fakta i Ågerup. Vi hjælper normalt folk med at komme til og fra Fakta, så de selv kan handle, men aktuelt kan vi også købe ind for dem, der har behov for det. Kontakt os på telefon 2624 2092.

Kafé Klaus Kaféen i St. Højbrøndsstræde holder pt. nødåbent alle dage mellem kl. 9-13. Her udleveres mad to-go, og dem der ikke har noget hjem kan sidde på vores overdækkede terrasse og spise, læse avis og snakke. Det er en ensom tid! Der er stadig adgang til bad og rent tøj samt udlevering af soveposer m.v., som vi plejer at have.

Headspace Rådgivningstilbuddet for unge i alderen 12-25 år har åbnet en national rådgivning både via Roskilde-afdelingens telefon 53 73 30 02, men også via en ny landsdækkende linje på telefon 2597 0000. Begge har åbent alle dage kl. 12-18. Herudover kan de unge chatte med headspace via hjemmesiden: https://www.headspace.dk/chat.

Ventilen Ventilen er rykket online og holder nu et online mødested åbent hver dag fra kl. 16-18, for de 15-25 årige ensomme unge, der plejer at komme i vores mødested: www.facebook.com/VentilenRoskilde.

Bedre Psykiatri Lokalafdelingen Roskilde/Lejre har truffet aftale med en coach/psykoterapeut om, at man ekstraordinært kan kontakte hende direkte og få hjælp pr. telefon eller e-mail. Læs nærmere på hjemmesiden: https://bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/roskilde-lejre/

Ældre hjælper Ældre ÆHÆ fortsætter deres tryghedsopkald til alle på deres opkaldsliste. De har også opfordret alle deres medlemmer til at være opmærksomme på alle ældre i deres nærhed. Kontakt dem på tlf. nr. 4632 3039 eller send en e-mail til aeldre.roskilde@gmail.com

Man kan se mere på www.frivilligcenter-roskilde.dk/corona.

Man kan også tilbyde at hjælpe andre fra Roskilde, det kan man læse mere om her www.facebook.com/frivilligcenter.roskilde.